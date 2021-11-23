Politika

ABD’den DAİŞ-Horasan liderlerine yaptırım kararı

ABD, DAİŞ’in Afganistan kolu DAİŞ-Horasan'ın önde gelen isimlerine yönelik yaptırım kararı aldı.
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ABD ABD Dışişleri Bakanlığı Yaptırım kararı DAİŞ-Horasan Afganistan

HABER MERKEZİ

Konuyla ilgili olarak ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaptırım listesindeki örgüt üyelerinden 'İsmatullah Khalozai'nin DAİŞ-H için uluslararası finansal aracılık yaptığı ve DAİŞ’in üst düzey liderleri için görevler yürüttüğü' bilgisine yer verildi.

ABD makamlarına göre yine Khalozai, “Türkiye'de kurulu alternatif havale düzeniyle DAİŞ-H'ye son iki yıldır para aktarımını organize etti.”

Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden aynı amaçla çalıştığı iddia edilen İsmatullah Khalozai, ayrıca yine Afganistan ve çevresine 'yabancı savaşçı temini' ve insan kaçakçılığı ile de suçlanıyor.

ABD Dışişleri, Khalozai ile birlikte, DAİŞ-H üyelerinden Sanaullah Ghafari, Sultan Aziz Azam ve Maulawi Rajab'ı da 'özel belirlenmiş küresel teröristler (SDGT)' listesine dahil etti.

 

 

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