Politika

‘Batılı ülkeler radikal olmayan DAİŞ mensuplarını geri almalı’

ABD’li diplomat ve akademisyen Peter Galbraith, batılı ülkelerin radikal olmayan DAİŞ mensubu kadın vatandaşlarını geri almaları gerektiğini ifade etti.
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kürdistan Peter Galbraith DAİŞ Rojava Hol Kampı

DUHOK (K24)

Duhok'taki Kürdistan Amerikan Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Ortadoğu Barış ve Güvenlik Forumu’nda K24’e konuşan ABD'nin eski Hırvatistan Büyükelçisi Peter Galbraith, Rojava’nın Haseke kentinde bulunan DAİŞ mensuplarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Uzun yıllar ABD Dışişleri Bakanlığında görev yapmış Pennsylvania Üniversitesi öğretim görevlisi ABD’li akademisyen ve diplomat Peter Galbraith, haziran ayında Haseke’deki Hol Kampı’nda bulunan Kanada vatandaşı bir DAİŞ’li kadının ülkesine döndüğünü, bu yılın başlarında da dört yaşındaki kızının kamptan çıktığını söyledi.

Kanadalı DAİŞ mensubu kadın ile dört yaşındaki kızının birer örnek olduğunu dile getiren Galbraith, bu tür girişimlerin önemine işaret etti.

Galbraith, söz konusu girişimle birlikte kadının “radikal örgüt mensubu olmadığını” açıkça gösterdiğini belirterek, “O zaman ülkeler bu tür insanları geri almalı. Aksi halde kimsenin vazgeçmesi için teşvikte bulunamazsınız” ifadelerini kullandı.

ABD’li akademisyen ve diplomat, geri dönüş kararlarının Rojava’daki Özerk Yönetim ile Demokratik Suriye Güçleri (DSG) birlikte alınması gerektiğini kaydetti.

Haseke kentinde bulunan Hol Kampı, Rojava’nın ve Suriye’nin en büyük kamplarından biri. Birleşmiş Milletler’e göre, kampta 62 bin mülteci kalıyor ve bunların çoğu terör örgütü DAİŞ mensuplarının eş ve çocuklarından oluşuyor.

Özerk Yönetim, daha önce uluslararası topluma çağrıda bulunarak, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin kendi vatandaşlarını geri almalarını istemişti.

Ayrıca uluslararası raporlara göre, Hol Kampı dünyadaki en tehlikeli kamplardan biri. 

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