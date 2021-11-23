İsveç Dışişleri Bakanı: Bir kez daha Erbil'de olmaktan mutluyum

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, bir kez daha Erbil’e gelmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, “İsveç ile Kürdistan Bölgesi arasında güçlü ilişkiler var” dedi.