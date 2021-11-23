İsveç Dışişleri Bakanı: Bir kez daha Erbil'de olmaktan mutluyum
ERBİL (K24)
Twitter hesabından açıklama yapan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile yaptıkları görüşmeye dair düşüncelerini paylaştı.
“Bir kez daha Erbil’e gelmekten mutluyum” diyen Linde, “Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir görüşme gerçekleştirdik. İsveç ve Kürdistan Bölgesi arasında güçlü ilişkiler var” ifadelerini kullandı.
İsveç Dışişleri Bakanlığı da görüşmede, bölgedeki siyasi ve güvenlik durumunun yanı sıra, insan hakları, mültecilerin sorunları ve reformların konuşulduğunu belirtti.
Dün Kürdistan Bölgesi'ne gelen İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Erbil Uluslararası Havalimanı’nda Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi tarafından karşılanmıştı.