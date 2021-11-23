Başkan Barzani: İsveç zor zamanlarda Kürtlerin yanındaydı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'yi kabul etti.

Söz konusu görüşmede 10 Ekim’deki seçimlerin ardından Irak’taki siyasi durum, terör tehdidi, demokrasi kültürünün önemi ve insan hakları konuları ele alındı.

Görüşmede ayrıca Kürdistan ile İsveç halkları arasındaki dostluk ilişkilerinin artırılması ve geliştirilmesi konuşuldu.

İsveç’te çok sayıda Kürt’ün yaşadığına dikkat çekilen görüşmede, Kürtlerin ülkedeki varlığının iki halk arasında köprü görevi gördüğü ifade edildi.

İsveç Dışişleri Bakanı, Kürdistan halkı ile Peşmerge Güçleri’nin DAİŞ teröristlerini yenmedeki fedakarlıklarına övgüde bulunarak, Kürdistan Bölgesi’nin bileşenlerini korumadaki ve kadınların kamusal yaşamdaki rolünü güçlendirmesindeki çabalarını takdir ettiğini söyledi.

Başkan Barzani ise İsveç’in zor zamanlarda her zaman Kürdistan halkının yanında yer aldığını belirterek, Ann Linde’ye teşekkür etti.

Başkan Barzani ayrıca DAİŞ teröristlerine karşı verilen mücadelede Peşmerge Güçleri’ne desteklerinden ötürü İsveç Hükümeti’ne teşekkür ederek, Kürdistan Bölgesi ile İsveç arasında daha fazla dostluk ve ilişkinin geliştirilmesi hususuna değindi.