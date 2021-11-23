92 yaşındaki Kürt kadın dengbêj hayatını kaybetti

DİYARBAKIR (K24)

Dengbêj Ema Sazbend ve Emê Xecê adlarıyla bilinen Emine Afşin’in oğlu Kadir Afşin, annesinin yaşlılıktan dolayı hayatını kaybettiğini söyledi.

K24’e konuşan Kadir Afşin, annesinin yaşadığı acı dolu hayat hikayesinin kendisini şarkı söylemeye ve ağıt yakmaya ittiğini söyledi.

“Annem Besni’nin Hacı Halil köyünde doğdu, 80’li yıllarda ailece Antep’e yerleştik. Annem babasını ve amcasını küçük yaşta kaybetti, kocasını da kaybedince yaşadığı bu acılar kendisine ilham oldu. Okuma yazması olmamasına rağmen, söylediği stranlar, ağıtlar ve okuduğu şiirlerin ilhamını bu acılardan alıyordu. 1984 yılında nefsi müdafaadan işlediği bir cinayet sonucu hapse girdi, 91’de çıktı. 92 yaşındaydı, 7 erkek, 2 kızı var.”

Annesinin sağlığının yerinde olduğunu ifade eden Afşin, yaşlılıktan dolayı hayatını kaybettiğini söyledi.

Aynı zamanda halk ozanı da olan Kürt kadın dengbêj Emine Afşin, bölgede bilinen Reşo aşiretinin en büyüğüydü.

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Hacı Halil köyünde dünyaya gelen Kürt kadın dengbêj Emine Afşin, Haci Halil köyünde Emê Xecê olarak Adıyaman ev Antep yörelerinde de Emê Sazbend olarak biliniyordu.

Kürt kadın dengbêjin ölümünden önce okuduğu son şiir ise şöyleydi:

“Ölüm kefene sarmaz mı sandın?

Nice selvi boylu, ince dallılar

Sırma saçlı, ince telliler

Kudretten çekilmiş kara gözlüler

Misk amber gibi kokan nazlılar

Onlar da ölür!

Güvenme bu dünyaya

Nice senin gibi kahramanlar geldi dünyaya...”