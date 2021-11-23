Neçirvan Barzani İtalya’nın Erbil Başkonsolosu’nu kabul etti

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İtalya’nın Erbil Başkonsolosu Michele Camerota’yı kabul etti.

Görüşmede İtalya’nın Erbil Başkonsolosu olarak göreve başlayan Michele Camerota’yı tebrik eden Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İtalya’nın Kürdistan Bölgesi’ne askeri desteğinden ötürü teşekkür etti.

DAİŞ’e karşı mücadelede Uluslararası Koalisyon bünyesinde Peşmerge’ye verdiği destekten ötürü İtalya’ya teşekkür eden Neçirvan Barzani, Roma hükümetinin Kürdistan Bölgesi’ndeki sığınmacılara desteğinden de memnuniyetle bahsetti.

İtalya’nın Erbil Başkonsolosu Camerota ise, Erbil’de göreve başlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kürdistan Bölgesi’yle İtalya arasındaki ilişkileri geliştirmeyi umduğunu söyledi.

Camerota, Erbil ile Roma arasındaki ilişkileri özellikle de ekonomi, ticaret, kültür ve eğitim alanlarında geliştirmek istediklerini bildirdi.

İtalyan konsolos, DAİŞ’le mücadeledeki rolünden ötürü ülkesi adına Kürdistan Bölgesi’ne teşekkür etti.

Covid-19’la mücadele sürecinin konuşulduğu görüşmede, Kürdistan Bölgesi’ndeki üniversitelerde İtalyanca bölümlerin açılması, İtalya’dan Kürdistan Bölgesi’ne doğrudan uçuşlar, Irak ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.