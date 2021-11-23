Başbakan’dan talimat: 11 bin şehit yakınına arsa dağıtılacak

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatıyla 11 bini aşkın şehit yakınına arsa dağıtılacağı bildirildi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Medya ve İletişim Ofisi, Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatı üzerine 11 bin 141 şehit yakını, Enfal kurbanlarının yakınları, Jenosid mağdurları ve siyasi tutuklu yakınlarına arsa dağıtımı yapılacağını açıkladı.

Açıklamada, isimlerin netleştirilmesi ve arsaların bölüştürülmesiyle ilgili sürecin devam ettiği kaydedilirken, sürecin uzman bir ekip tarafından yürütüldüğü ifade edildi.

Ekipte, Enfal Mağdurları ve Şehit İşleri Bakanlığı ile Şehircilik ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin de yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Şehircilik ve Turizm Bakanlığı’nın Germiyan (Kelar-Kifri) sınırlarında gerekli arsaların temini için çalıştığı bildirildi.