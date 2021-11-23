Ekonomi

Merkez Bankası'ndan döviz kuru açıklaması

Merkez Bankası, döviz kurlarındaki hareketliliğe ilişkin açıklama yaptı.
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HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca "Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir" açıklaması yapılarak, şirketler ve vatandaş, aşırı oynak piyasa koşullarına karşı uyarıldı.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin taahhüdü olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir. Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir. Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur" denildi.

 

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