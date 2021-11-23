Politika

Şoygu: ABD, Rusya'ya karşı nükleer silah kullanma tatbikatı yaptı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "ABD’ye ait stratejik bombardıman uçakları, Rusya'ya karşı nükleer silah kullanma tatbikatı yaptı" dedi.
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dünya Sergey Şoygu Rusya ABD Nükleer silah

HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD’ye ait savaş uçaklarının Rus sınırlarındaki faaliyetlerini artırdığını belirterek, "ABD’ye ait stratejik bombardıman uçakları, Rusya'ya karşı nükleer silah kullanma tatbikatı yaptı" dedi.

Şoygu, Çin Savunma Bakanı General Vey Fınghı ile video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede, ABD’nin Rusya’ya yönelik askeri faaliyetlerine dair açıklamalarda bulundu.

ABD’ye ait savaş uçaklarının, Rus sınırları yakınlarındaki faaliyetlerinde önemli artış tespit ettiklerini kaydeden Şoygu, "ABD uçakları geçen ay sınırlarımızın yakınında 30 uçuş gerçekleştirdi. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 kat daha fazla" diye konuştu.

Şoygu, "ABD’ye ait stratejik bombardıman uçakları, Rusya'ya karşı doğu ve batı istikametlerinden aynı anda nükleer silah kullanma tatbikatı yaptı. Söz konusu tatbikatı 10 uçakla, Global Thunder adlı tatbikat esnasında gerçekleştirdiler" dedi.

Görüşmede Rus ve Çinli bakanlar, iki ülke arasında askeri alanda iş birliğinin geliştirilmesine yönelik yol haritası belgesini imzaladı.

 

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