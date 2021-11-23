ABD’nin Rojava’daki askeri üssüne saldırı

HABER MERKEZİ

Rojava’nın Haseke ilinde ABD güçlerine ait bir askeri noktanın roket saldırısına maruz kaldığını öne sürüldü.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Haseke'nin Yarubibye bölgesinde bulunan Harab ec-Cir askeri havalimanındaki ABD noktasının 5 roketle hedef alındığını iddia etti.

Söz konusu saldırının kim tarafından yapıldığına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, olayın ardından ABD güçlerine ait savaş uçakları ve helikopterlerin bölgede yoğun uçuşlar gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

ABD kuvvetlerinin konuşlu olduğu Suriye'nin Irak ve Ürdün sınırındaki El Tanf üssüne de 20 Ekim'de drone ile saldırı düzenlenmişti.