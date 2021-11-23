Politika

ABD’nin Rojava’daki askeri üssüne saldırı

ABD'nin Rojava’daki bir askeri noktasına roket saldırısı gerçekleştirildiği iddia edildi
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Rojava ABD Haseke Askeri üs

HABER MERKEZİ

Rojava’nın Haseke ilinde ABD güçlerine ait bir askeri noktanın roket saldırısına maruz kaldığını öne sürüldü.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Haseke'nin Yarubibye bölgesinde bulunan Harab ec-Cir askeri havalimanındaki ABD noktasının 5 roketle hedef alındığını iddia etti.

Söz konusu saldırının kim tarafından yapıldığına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, olayın ardından ABD güçlerine ait savaş uçakları ve helikopterlerin bölgede yoğun uçuşlar gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

ABD kuvvetlerinin konuşlu olduğu Suriye'nin Irak ve Ürdün sınırındaki El Tanf üssüne de 20 Ekim'de drone ile saldırı düzenlenmişti.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv