Politika

Uluslararası Koalisyon ve Irak ordusundan DAİŞ’e operasyon

Irak ordusunun Uluslararası Koalisyon güçlerinin desteğiyle terör örgütü DAİŞ’e yönelik geniş çaplı hava operasyonuna başladığı bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak DAİŞ Uluslararası Koalisyon Irak ordusu operasyon

ERBİL (K24)

Irak ordusunun Uluslararası Koalisyon güçlerinin desteğiyle terör örgütü DAİŞ’e yönelik geniş çaplı hava operasyonuna başladığı bildirildi.

Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, Irak ordusunun Uluslararası Koalisyon’un hava desteğiyle DAİŞ’e karşı ‘Gökyüzü Şimşeği’ operasyonunu başlattığı duyuruldu.

Gökyüzü Şimşeği operasyonunun birinci aşamasının ordunun yanı sıra federal istihbarat, İçişleri Bakanlığı İnceleme Timi ve tüm Irak güvenlik birimlerinin gözlem ve inceleme ekipleriyle başladığı kaydedilirken, DAİŞ noktalarında arama-tarama çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Operasyonun amacının Irak’ın tümünde DAİŞ’in eylemlerinin engellenmesi olduğunun kaydedildiği açıklamada, aynı zamanda örgütün Irak ordusuna saldırılarının önüne geçmek olduğu ifade edildi.

Irak, 2017 yılında DAİŞ’e karşı zafer ilan etmişti.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv