Uluslararası Koalisyon ve Irak ordusundan DAİŞ’e operasyon

ERBİL (K24)

Irak ordusunun Uluslararası Koalisyon güçlerinin desteğiyle terör örgütü DAİŞ’e yönelik geniş çaplı hava operasyonuna başladığı bildirildi.

Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, Irak ordusunun Uluslararası Koalisyon’un hava desteğiyle DAİŞ’e karşı ‘Gökyüzü Şimşeği’ operasyonunu başlattığı duyuruldu.

Gökyüzü Şimşeği operasyonunun birinci aşamasının ordunun yanı sıra federal istihbarat, İçişleri Bakanlığı İnceleme Timi ve tüm Irak güvenlik birimlerinin gözlem ve inceleme ekipleriyle başladığı kaydedilirken, DAİŞ noktalarında arama-tarama çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Operasyonun amacının Irak’ın tümünde DAİŞ’in eylemlerinin engellenmesi olduğunun kaydedildiği açıklamada, aynı zamanda örgütün Irak ordusuna saldırılarının önüne geçmek olduğu ifade edildi.

Irak, 2017 yılında DAİŞ’e karşı zafer ilan etmişti.