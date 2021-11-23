Politika

Mahabad’da ekonomik sorunlar nedeniyle aynı aileden 3 kişi intihar etti

Mahabad’da aynı aileden anne, baba ve oğul ekonomik nedenlerden ötürü intihar etti.
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kürdistan Mahabad Rojhilat

MAHABAD (K24)

Doğu Kürdistan’ın Mahabad kentinden aynı aileden 3 kişi intihar etti.

K24’ün edindiği bilgiye göre, Mahabad’da aynı aileden anne, baba ve oğul ekonomik nedenlerden ötürü intihar etti.

İntihar eden babanın 45 yaşında olduğu bilgisine ulaşılırken, oğulun 19 yaşında olduğu bildirildi.

Aile üyelerinin ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihara karar verdiği kaydedilirken, önce babanın kendisini astığı, ardından da oğlunun aynı şekilde yaşamına son verdiği belirtildi.

Eşi ve oğlunu intihar etmiş halde gören annenin de hap kullanarak intihara kalkıştığı ancak kurtarıldığı bildirildi.

Annenin hastanede yoğun bakımda olduğu ifade edildi.

 

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