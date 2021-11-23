Politika

KDP’li vekil: ABD’lilerle Kerkük’ü görüştük

KDP Kerkük Milletvekili Şaxewan Abdullah, ABD’li diplomatlarla Kerkük’ün durumunu konuştuklarını söyledi.
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kürdistan KDP Kerkük Şaxewan Abdullah ABD

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Kerkük Milletvekili Şaxewan Abdullah, ABD’li diplomatlarla Kerkük’ün durumunu konuştuklarını söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kerkük Milletvekili Şaxewan Abdullah, ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’nun daveti üzerine Kerkük’ün durumuyla ilgili bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Abdullah toplantıda, Kerkük’ün güvenlik durumunun yanı sıra Peşmerge’nin Kerkük’e dönüşünün önemi ve Peşmerge’nin bölgenin güvenliğinde rol üstlenmesi, ortak güçler, Kürtlerin ekin arazilerinin işgal edilmesi, Araplaştırma politikaları, yolsuzluk, hizmet yetersizliği ve Kerkük’teki bileşenler arasındaki ortak yaşam kültürünün konuşulduğunu bildirdi.

Toplantıda, Kerkük’ün sorunlarının çözümü için koordinasyonun devam etmesinin önemine vurgu yapıldı.

16 Ekim 2017’de yaşanan gelişmelerle birlikte Kerkük’ü terk etmek zorunda kalan Peşmerge’nin yerine Irak güçleri ve Haşdi Şabi girmişti.

 

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