Sağlık

WHO’dan korkutan uyarı: Avrupa’da 700 bin kişi daha ölebilir

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa'da yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakalarının hızla artmasıyla gelecek aylarda 700 bin kişinin ölebileceğini bildirdi.
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avrupa WHO Avrupa uyarı Covid-19

HABER MERKEZİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa'nın Covid-19 salgınının kıskacında kalmaya devam ettiğini ve bu şekilde sürmesi halinde kıtadaki ölü sayısının bu kış 2,2 milyonu aşabileceğini açıkladı.

WHO, 31 Mart 2022'ye kadar 53 ülkenin 49'undaki yoğun bakım servislerinde "çok" veya "aşırı" yoğunluk beklendiğini bildirdi.

Avrupa'daki vaka artışlarının Delta varyantının etkisiyle birlikte kısıtlamaların gevşetilmesi, sosyal mesafe gibi tedbirlerin azaltılması neticesinde gerçekleştiğine dikkat çekildi.

WHO verilerine göre, Covid-19 kaynaklı ölümler, eylül sonundaki günlük 2 bin 100 seviyesini 2'ye katlayarak geçen hafta günlük 4 bin 200 seviyesine yükseldi.

Covid-19 hastalığı Avrupa'da yeniden hızla yayılırken, birçok ülke hastalığa karşı yeni önlemler uygulamaya başladı.

Öte yandan birçok Avrupa ülkesinde Covid-19 önlemlerine karşı protestolar yapılıyor.

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