Politika

İran destekli milislerin gizli noktaları havadan vuruldu

Yemen'de hükümetin yanında yer alan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, İran tarafından desteklenen Husilerin kontrolündeki Sana'da insansız hava araçlarına (İHA) ilişkin çalışmaların yürütüldüğü gizli noktaları hedef aldığı bildirildi.
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ortadoğu Arap koalisyonu İran destekli milisler Yemen

HABER MERKEZİ

Yemen'de hükümeti destekleyen Arap koalisyonu, Sana'daki İran destekli Husilerin İHA çalışmalarının yürütüldüğü gizli noktalara yönelik hava saldırıları düzenlenmeye başlandığını açıkladı.

Açıklamada, "Operasyon insansız hava araçlarına ilişkin faaliyetlerin yürütüldüğü gizli ve yeni kurulmakta olan bir binayı hedef almıştır" ifadeleri yer aldı.

Operasyonda sivillerin zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alındığı kaydedilen açıklamada başka bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan Husilere ait el-Mesire televizyon kanalı, saldırıyı "Suudi Amerikan saldırı uçakları Sana'ya bağlı Muin Nahiyesi el-Anab semtinde bir eve iki hücum gerçekleştirdi" şeklinde duyurdu. Haberde, saldırılardan birinde Yetim Hastanesi'ne bağlı inşaat halinde bir bina hedef alındığı belirtildi.

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