Spor

Devler Ligi: Chelsea Juventus’u 4’ledi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Juventus'u 4-0 mağlup eden Chelsea, son 16 turuna katılmayı garantiledi.
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avrupa Şampiyonlar Ligi Chelsea Juventus

HABER MERKEZİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 5’inci haftasına devam edildi.

H Grubu'nda Chelsea ile Juventus kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibinin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 25’inci dakikada Trevoh Chalobah, 56'da Reece James, 58’inci dakikada Callum Hudson-Odoi ve 90+5’inci dakikada ise Timo Werner kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 12'ye yükseltti ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. Juventus ise 12 puanda kaldı.

Grubun son maçında Chelsea, Zenit deplasmanında sahne alacak. Juventus ise Malmö'yü konuk edecek.

Son Maçlar önce H Grubu’nde puan durumu şöyle:

Chelsea - 5 maç - 12 puan

Juventus - 5 maç - 12 puan

Zenit - 5 maç - 4 puan

Malmö - 5 maç - 1 puan

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