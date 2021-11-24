Iraklı milis gruplardan BM Temsilcisi'ne tehdit

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BM Irak Temsilcisi Jeanine Plasschaert dün BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada 10 Ekim seçimlerinde hile yapılmadığını belirtti.

Asaib Ehli Hak Hareketi Sözcüsü Mahmut Rubayi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Jeanine Hennis-Plasschaert’in seçimlerde hile yapılmadığı şeklindeki açıklamasının doğru olmadığını ifade ederek, “Güvenlik Konseyi’ne yalan söyleyen kadının, Birleşmiş Milletler'e yalan söylemesi şaşırtıcı bir durum değil” ifadelerini kullandı.

Irak Hizbullahı Genel Sekreteri Ebu Huseyin el-Humeydavi de seçimlere müdahale ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde Plasschaert’e tehdit mesajı göndermişti.

Irak Hizbullahı Genel Sekreteri mesajında şu ifadelere yer vermişti:

“Mesajımız durumu bu noktaya getiren ve seçimlere sahtekarlık zemini hazırlayan devlet ve kurumlaradır. Amacımız iç savaşın çıkarılması amacını boşa çıkarmaktır.

Çıkacak bir iç savaş başta ABD, İsrail ve Suudi Arabistan olmak üzere herkesi yakar. Ya herkes güvenlikten yana olacak ya da herkes sorunun bir parçası olacak.”