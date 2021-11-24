Politika

Kurdistan24’ten Irak'ın geleceği ve Kürdistan Bölgesi’nin konumuna ilişkin panel

Kurdistan24 Araştırma ve Anket Merkezi, bugün Süleymaniye'de "Irak'ın Geleceği ve Yeni Hükümette Kürdistan Bölgesi’nin Konumu" başlıklı bir panel düzenliyor.
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kürdistan ırak seçim Kurdistan24

ERBİL(K24)

Kürdistan24 Araştırma ve Anket Merkezi tarafından düzenlenen panele çok sayıda uzman katılacak.

Saat 15.00’te başlayacak panelde bölgesel ve küresel düzeyde Irak'ın geleceği hakkında tartışmalar yapılacak.

Irak’ta 10 Ekim’de gerçekleşen seçimlerin sonuçlarına bazı Şii bazı tarafların itirazda bulunduğu bir dönemde panel düzenleniyor.

Henüz yeni hükümetin kurulmadığı Irak’ta söz konusu Şii taraflar seçim sonuçlarına itiraz etmenin yanı sıra, Seçim Komisyonu ve halk üzerinde de baskı uyguluyor.

Kurdistan24 Araştırma ve Anket Merkezi, Kurdistan24 Medya Kuruluşu’nun yayın hayatını başlamasından bu yana Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölge üzerine çok sayıda panel gerçekleştirdi.

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