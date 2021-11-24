VİDEO- Diyarbakır esnafından döviz tepkisi

DİYARBAKIR (K24)

Döviz kurları son zamanlarda yaşanan dalgalanmalarla rekor üstüne rekor kırıyor.

Dolar/TL, salı günü içerisinde yüzde 18,17 ile 10 Ağustos 2018’deki yüzde 24’e yakın artıştan bu yana en sert günlük yükselişini kaydetti ve 13,4539’a kadar çıkarak rekor kırmıştı.

Salı günü 15,1643 ile tarihi zirvesine ulaşan euro/TL ise güne 14,3239 seviyelerinde başladı.

Öte yandan, gram altın 712, çeyrek altın 1165 lirayla tarihi zirvesini gördü.

Kurlardaki bu dalgalanmalar halkta panik oluştuğu gibi bazı kentlerde protestolar yapılmaya başlandı.

K24, döviz kurlarındaki artışın esnaflar üzerindeki etkisini Diyarbakırlı esnaflara sordu.