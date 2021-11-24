‘BAE Kabil Havalimanı için Taliban ile görüşüyor’

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Afganistan'ın dünyaya açılan tek kapısı olarak görülen havaalanının işletilmesi konusunda BAE'nin rakibi konumundaki bir diğer Körfez ülkesi Katar da örgütle görüşme halinde.

Konuyla ilgili Reuters'a bilgi veren 4 yabancı diplomatik kaynak, BAE'li yetkililerin örgüt temsilcileriyle son haftalarda bir dizi görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

Görüşmeler, diğer ülkelerin, Afganistan'da yönetimi elinde bulunduran radikal İslamcı grup üzerindeki nüfuzlarını arttırmaya çalışmalarının göstergesi.

Bu arada örgütün ilan ettiği 'geçici hükümet', halihazırda dünyada hiçbir ülke tarafından resmen tanınmıyor.

İsimlerini vermek istemeyen kaynaklara göre, BAE, Katar'ın Afganistan'da sahip olduğu diplomatik nüfuza karşı rekabete hevesli.

ABD'nin ağustos ayında çekilmesinin ardından tahliye çabalarında büyük rol oynayan Katar, Türkiye ile birlikte Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın da işletilmesine yardımcı oluyor ve işletmeyi devralmaya hazır olduğunu bildiriyor.

Ancak dört diplomat da Taliban'ın Katar ile işletme anlaşmasını henüz resmileştirmediğini belirtiyor.

Bu arada üst düzey bir dışişleri bakanlığı yetkilisi, daha önceki hükümet döneminde Kabil Havaalanı'nı işleten BAE'nin, insani erişimi ve güvenli geçişi sağlamak için "işletme için yardımlara devam etme konusunda kararlı olduğunu" söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Taliban'ın ilk iktidarı döneminde (1996-2001) örgütün hükümetini resmen tanıyan 3 ülkeden biriydi.

Öte yandan diplomatik kaynaklar, Taliban'ın Kabil Havaalanı'nın işletilmesi konusundan bağımsız olarak BAE'den finansman desteği talep ettiğini de aktardı.

Ancak Abu Dabi yönetimi yetkilileri, örgüte nasıl bir cevap verildiğine dair soruları yanıtsız bıraktı.

Taliban, BAE'nin geçen hafta Kabil'deki büyükelçiliğini yeniden faaliyete geçirdiğini bildirmişti.