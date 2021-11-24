Ekonomi

Dolar ve euroda son durum

Dolar 11,90; euro 13,33; pound 15,88'den işlem görüyor.
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HABER MERKEZİ

Türk Lirası salı günü yaşanan sert fiyat hareketlerinin ardından çarşamba günü 12 seviyesinin altına kadar geriledi.

TL dolar karşısında gün içinde yüzde 10'a varan yükseliş kaydetti.

Bloomberg'in aktardığına göre, yeni işlem gününe 12,82 seviyesinden başlayan dolar/TL kuru sonrasında yüzde 2'yi aşan yükselişle 13 seviyesinin üzerini görmüştü.

Dolar/TL, salı günü içerisinde yüzde 18,17 ile 10 Ağustos 2018’deki yüzde 24’e yakın artıştan bu yana en sert günlük yükselişini kaydetmiş ve 13,4539’a kadar çıkarak rekor kırmıştı.

Ayrıca saat 16.10 itibariyle dolar 11,90; euro 13,33; pound 15,88'den işlem görüyor.

 

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