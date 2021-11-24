‘Burası Kürdistan’dır’ diyen Vanlı esnaf gözaltına alındı

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Yerel sitelerde yer alan habere göre, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çeşitli ziyaretler kapsamında gittiği Van’ın İpekyolu ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Esnaf Hacı Tunç ile konuşan Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi iktidarında herkes kendi görüşünü, kendi düşüncesini, kendi ırkını, kendi mezhebini özgür bir şekilde yaşayacak. Ne kadar çok kültür olursa Türkiye o kadar zenginleşir" ifadelerini kullandı.

Hacı Tunç ise "O kadar zengin olur. Ne kadar dil o kadar mutluluk” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ne kadar zenginlik her şeye bağlıdır dile bağlıdır, ırka bağlıdır, kültüre bağlıdır. Doğu kültürü bambaşkadır. Doğu'yu unutmayalım. Burası bir arkadaşımız Siirt’te ‘Burası Kürdistan’dır’ dedi. Bin yıl, iki bin yıl önce burası Kürdistan’dı, yine de Kürdistan olacak. Yani itiraz etmeyelim. Bizi yaratan Allah’tır. Allah Kürtçeyi, Türkçeyi, Arapçayı, İngilizceyi de biliyor.”

“Burası Kürdistan’dır” diyen esnaf Hacı Tunç’un gözaltına alındığı bildirildi.

AKADEMİSYEN KUTUM İLE ESNAF TAŞKESEN DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bu arada Fırat Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü araştırma görevlisi Hifzullah Kutum, eylül ayında Twitter hesabından, Mele Mustafa Barzani öncülüğünde başlayan Büyük Eylül Devrimi’nin 60’ıncı yıldönümünde, “Şoreşa Îlonê hemû Kurdan pîroz be, Bijî Kurdistan” (Eylül Devrimi tüm Kürtlere kutlu olsun. Yaşasın Kürdistan) paylaşımı yaptığı gerekçesiyle, önce görevinden uzaklaştırıldı ardından “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kutum, yapılan itirazın ardından serbest bırakılmıştı.

Siirt’te Meral Akşener’in ziyareti sırasında "Bulunduğunuz yer Kürdistan" diyen Siirtli esnaf Cemil Taşkesen ise gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Taşkesen, söz konusu ziyaret esnasında, “Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, Kürdistan inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu Kürdistan inkar ediliyor” demişti.