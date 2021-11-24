Politika

Başbakan, Uluslararası Koalisyon Güçleri Genel Komutanı’nı kabul etti

Irak ve Suriye’deki son gelişmelerinin konuştuğu görüşmede, iki tarafı da ilgilendiren ortak konular değerlendirildi.
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kürdistan DAİŞ John Brennan Uluslararası Koalisyon Peşmerge Mesrur Barzani

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Irak ve Suriye'deki Uluslararası Koalisyon Güçleri Genel Komutanı General John Brennan’i kabul etti.

Irak ve Suriye’deki son gelişmelerinin konuştuğu görüşmede, iki tarafı da ilgilendiren ortak konular değerlendirildi.

Görüşmede, Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform süreci de konuşulurken, Peşmerge ile Irak ordusu arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.

Söz konusu işbirliğinin özellikle de Irak’ın bazı bölgelerinden doğrudan tehdit haline gelen DAİŞ’e karşı mücadelede gerekli olduğunun altı çizildi.

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