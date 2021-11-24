Dersim’de iki haftalık yasak

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Dersim’de valilik tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 tedbirleri kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, alınan yeni kararla, “kent genelinde sadece valilik ve kaymakamlık makamlarına 48 saat önce yapılacak müracaat sonucu uygun görülecek gösteri ve etkinliklerin gerçekleştirilebileceği” belirtildi.

Covid-19 önlemleri çerçevesinde insanların toplu halde bir araya gelmelerini sağlayacak her türlü basın açıklamasının mülki amirin iznine bağlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açık alanlarda yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı, bildiri ve broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakmak ve taşımak, konferans, panel, sinevizyon gösterimi gibi tüm eylem ve etkinlikler, 24 Kasım günü saat 00.01'den 8 Aralık günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."