Ekonomi

Türkiye ile BAE arasında 9 alanda doğrudan yatırımları içeren anlaşmalar imzalandı

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında Türkiye'de 3 GW'a kadar olan mevcut ve yeni yenilenebilir projelere yatırımlar da dahil olmak üzere enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım alanlarında yatırım anlaşmaları imzalandı.
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türkiye BAE Recep Tayyip Erdoğan Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan Abu Dabi Anlaşma

HABER MERKEZİ

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında doğrudan yatırımları içeren anlaşmalar imzalandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan arasında imzalanan anlaşma, Türkiye'de 3 GW'a kadar olan mevcut ve yeni yenilenebilir projelere yatırımlar da dahil olmak üzere enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda ve tarım alanlarında Türkiye'ye doğrudan yatırım ve iş birliklerini kapsıyor.

TÜRKİYE VE BAE MERKEZ BANKALARI ARASINDA ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında da işbirliği için mutabakat zaptına imza atıldı. Anlaşmayı Türkiye adına Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu imzaladı.

Tören açıklama yapılmadan sona erdi.

Bu arada Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, "Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye yatırım yapmak üzere, 10 milyar dolarlık bir fon ayırmıştır" dedi.

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