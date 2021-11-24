Politika

Kaddafi’nin adaylık başvurusuna Libya yargısından ret

Seyfülislam Kaddafi’nin, 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçimleri için yapmış olduğu adaylık başvurusu reddedildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Seyfulislam Kaddafi
Seyfulislam Kaddafi
dünya Seyfulislam Kaddafi Libya Başkanlık seçimleri

HABER MERKEZİ

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’nin, 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçimleri için yapmış olduğu adaylık başvurusu reddedildi.

AA’nın adının açıklanmasını istemeyen Libyalı bir yetkilinin açıklamaların dayandırdığı haberinde söz konusu yetkili, "Libya yargısının Seyfülislam Kaddafi hakkında nihai yargı kararı olduğu için 24 Aralık başkanlık seçimlerine yönelik adaylık başvurusunu reddettiğini, Kaddafi'nin, hakkındaki mahkeme kararının kaldırıldığına dair bir belge ibraz edemediğini" ifade etti.

Kaddafi, 14 Kasım'da Yüksek Seçim Komisyonunun Sebha kentindeki şubesine bizzat giderek başkanlık seçimleri için resmen adaylık başvurusunda bulunmuştu.

Seyfülislam Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesince (UCM) insanlığa karşı suç işlemekten aranıyor. Libya Askeri Başsavcılığı da Seyfülislam hakkında "cinayet" ve "paralı asker kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı vermişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv