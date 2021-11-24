PKK’liler Süleymaniye’deki göstericilere şiddete teşvik broşürleri dağıttı

SÜLEYMANİYE (K24)

Süleymaniye’de PKK destekçileri tarafından göstericilere, güvenlik güçlerine nasıl karşı konulacağıyla ilgili taleplerin yer aldığı broşürler dağıtıldı.

PKK tarafları Tevgera Azadi adı altında hazırladıkları broşürleri, protestocu öğrencilere dağıttı.

‘Gösterici Rehberi’ isimli broşürlerde, “Protestoya her gittiğimizde o dönemin yollarıyla gideriz. Bir aşamaya kadar hareketlerimizi tekrar ederiz. İyi biliyoruz ki bazı şehitler vereceğiz, hep böyle olmuştur. Bunun dışında taleplerimiz yerine taleplerimiz pratikte uygulanmamıştır” denildi.

Broşürde, seçilmiş yönetim düşman ve öğrencilerin taleplerine karşı olarak gösterilirken, “Her zaman iktidar göstericilere karşı şiddetle muamelede bulunur, kontrolden çıkmışlar ve kontrol edilmesi gerekenler olarak görür. Göz yaşartıcı gazlar kullanarak, gözaltına alarak, onları dağıtarak ve onları öldürerek” ifadelerine yer verildi.

Protestonun en önemli yollarından birinin örgütlenmek olduğuna değinilen broşürde, gösterilere katılanların geniş katılımlı bir örgütlülüğe gitmesi gerektiği kaydedildi.

Protestolar için gösteri yasasına ihtiyaç duyulmadığının belirtildiği broşürde, göstericilerin hedefinin iktidarı hedef almak olması gerektiği ifade edildi.