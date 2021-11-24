İtalya'da aşı yaptırmayanlara daha sıkı tedbirler getirildi

HABER MERKEZİ

İtalya'da hükümet, yeni tip coronavirüs (Covid-19) vaka sayılarının artışa geçmesi nedeniyle bir dizi yeni tedbir kararı aldı.

Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla, ülke çapında birçok mekan ve etkinlik için zorunlu olan "yeşil pasaportlar" yalnızca aşı yaptıranlara ya da Covid-19 geçirip bağışıklık geliştirenlere verilecek.

İtalyan basını tarafından "süper yeşil pasaport" olarak adlandırılan bu Covid-19 sertifikalarını alabilmek için test yaptırmak yeterli olmayacak.

İtalya'da "yeşil pasaport" diye anılan sertifikalar bugüne kadar, aşı yaptıranlar ve hastalığı geçirip iyileşenlerin yanı sıra test sonucu negatif çıkanlara da veriliyordu.

Yeşil pasaportlar tüm işyerleri, restoranlar, barlar, sinemalar, müzeler, stadyumlar, spor salonları, uzun mesafe ulaşım araçları gibi çok sayıda kamuya açık mekan ve etkinlik için zorunlu kılınmıştı.

Başbakan Mario Draghi'nin "güçlendirilmiş yeşil pasaport" olarak nitelediği yeni uygulama, ülke genelinde 6 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak. Salgın verilerinin yüksek olduğu bölgelerde ise uygulama süresi uzayabilecek.

Süper yeşil pasaport sahipleri, salgının nispeten yaygın olduğu "sarı" ve "turuncu" bölgelerdeki olası kısıtlayıcı tedbirlerin dışında tutulacak.

GEÇERLİLİK SÜRESİ KISALTILDI

Hükümet ayrıca, yeşil pasaportların kullanım alanını da oteller ve şehir içi toplu taşımayı da kapsayacak şekilde genişletti.

Aşı yaptırması zorunlu olan meslek kategorileri arasına ordu, polis, sağlık ve eğitim kurumlarının idari çalışanları da dahil edildi.

Takviye dozu olarak anılan 3. doz aşılar için bekleme süresi de son aşıdan itibaren 5 aya indirildi

Aşı sonrası verilen yeşil pasaportların geçerlilik süresi ise 12 aydan 9 aya düşecek. (Kaynak: BBC)