Rusya-Ukrayna gerilimi: ABD’den vatandaşlarına ‘Dikkatli olun’ çağrısı

HABER MERKEZİ

ABD’nin Kiev Büyükelçiliği, vatandaşlarına yönelik bir uyarı mesajı yayımladı.

Mesajda Rusya’nın Ukrayna sınırındaki ve ilhak altındaki Kırım’da sıra dışı bir askeri hareketliliğine dikkat çekildi ve Kırım’a yönelik seyahat uyarısının “Seyahat etmeyin” anlamına gelen 4. seviyede olduğu hatırlatıldı.

Seyahat uyarısı Kırım’la birlikte Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk’ı da kapsıyor.

ABD Başkanı Joe Biden da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği desteğin arkasında olduğunu söyledi.

Bu arada bir süre önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ı ağırlayan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da Fransa’nın Rusya’nın askeri hareketliliğinden duyduğu kaygıyı dile getirmişti.