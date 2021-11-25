Biden: Kimsenin ten renginden korkmadığı bir gelecek kuralım

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ABD Başkanı Joe Biden, geçen yıl ormanlık alanda koşu yapan siyah Ahmaud Arbery'yi öldürmekten yargılanan 3 kişinin cinayetten suçlu bulunmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Joe Biden, video kaydıyla tüm dünyanın gözü önünde yaşanan Arbery olayının davasında alınan kararın ülkenin ırksal adalet sisteminde ne kadar ilerlediğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

ABD'de yarın Şükran Günü olduğunu anımsatan Biden, Arbery'nin de ailesi ve sevdikleriyle bugünleri geçirmeyi hak ettiğini vurgulayarak, "Ancak alınan karar gösteriyor ki bu korkunç suçu işleyenler cezalandırılacak" değerlendirmesinde bulundu.

Biden, söz konusu davada atılan adımın adalet sisteminin çalıştığını gösterdiğini ancak bunun yeterli olmadığını belirterek, "Tenlerinin rengi nedeniyle kimsenin şiddet korkusu yaşamadığı, birlik ve ortak güce dayalı ortak bir gelecek kurmaya kendimizi adamalıyız" ifadelerini kullandı.

ARBERY DAVASI

Georgia'nın Brunswick kentinde, 23 Şubat 2020'de Gregory ve oğlu Travis McMichael, koşu yapan 25 yaşındaki Ahmaud Arbery'ye saldırmıştı.

Saldırganlara eşlik eden komşuları William Bryan tarafından çekilen saldırı videosu 5 Mayıs 2020'de sosyal medyaya düşünce ülke çapında infial uyandırmış ve sanıklar 7 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Ülkede tepkiyle karşılanan 28 saniyelik kayıtta, baba ile oğlunun koşu yapan Arbery'ye kamyonetleriyle yaklaştığı, Travis McMichael'in araçtan inerek Arbery ile itiştiği, daha sonra siyah adamın silahla vurulduğu ve yere düşmeden önce sendeleyerek yürüdüğü görülüyordu.

Savunma avukatları, sanıkların, mahallerinde suç işleyen Arbery’ye karşı kendilerini savunduğunu ileri sürmüş, savcılık ise Arbery’nin suç işlediğine dair bir kanıt olmadığını ve öldürüldüğü sırada elektrikçi olmak için teknik okula devam ettiğini ifade etmişti.

Arbery'yi öldürmekten yargılanan Travis McMichael, Gregory McMichael ve William Bryan, bugün haklarındaki cinayet, ağır saldırı, hürriyeti tahdit girişimi gibi tüm suçlamalardan suçlu bulundu.

Sanıkların her birinin en az ömür boyu hapis cezası almasının beklendiği bildirilmişti.