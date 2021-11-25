F-16 uçakları DAİŞ sığınaklarını bombaladı

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Irak Güvenlik İletişim Hücresinden yapılan açıklamaya göre, Irak Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 savaş uçakları, Selahaddin ili sınırındaki çok sayıda DAİŞ sığınağını bombaladı.

Açıklamada, DAİŞ’e ait sığınakların imha edildiği kaydedildi.

Bu arada Samera kentinde düzenlenen operasyonda, çok sayıda mühimmatın bulunduğu DAİŞ cephaneliğinin ele geçirildiği açıklandı.

Terör örgütü DAİŞ, Haziran 2014'te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamıyla, Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de DAİŞ’e karşı zafer kazanıldığını açıklamıştı.

DAİŞ söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırılarını sürdürüyor.