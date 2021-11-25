Müzisyen Kerem Sevinç: Kürt sanatçılarına konser yeri verilmiyor

DİYARBAKIR (K24)

K24’e değerlendirmelerde bulunan Kürt sanatçı Kerem Sevinç, icra ettikleri Kürtçe müzikten dolayı engellemelerle karşılaştıklarını dile getirdi.

“Türk sanatçıları Diyarbakır’a konser vermeye geldiklerinde onlara büyük yerler, öğretmen evi salonu, Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi gibi yerler tahsis ediliyor, ama biz Kürt sanatçılara bu yollar kapalı, bu yerler bize verilmiyor” diyen Sevinç, “Bekletip son günde iptal edilen konserimiz olmuştur. Bu yüzden biz de cesaret edemiyoruz, güvenemiyoruz da. Mesela ben daha büyük bir salonda konser vermek istiyorum ama çok emin olamadığım için rahat çalışamıyorum. Çünkü konserin belli bir bütçesi oluyor, prodüksiyonu oluyor, dışarıdan müzisyen arkadaşlarımız ekibe dahil oluyorlar” ifadelerini kullandı.

Sevinç, “Büyük salonları tutma imkânımız yok. Bu salonlar ya belediyenin ya da valiliğin elinde. Biz oralardan elimizi eteğimiz çekmişiz. Yoksa oraları konser salonlarıdır. İmkân oralarda var, bunun sıkıntılarını çok çekiyoruz. Kürt müziği yaptığımızdan dolayı çözemediğimiz siyasi sorunlar var. Bakacaklar Kerem Sevinç ne söylüyor, Mehmet Atlı, Rewşan (Çeliker) ne söylüyor, hangi dilde müzik yapıyorlar? Bir nevi önüne bir engel çıkıyor” diye konuştu.

BİNGÖL’DE 2 KONSER İPTAL EDİLDİ

Bingöl’de iki konserinin farklı gerekçelerle iptal edildiğini söyleyen Kürt sanatçı, “Bingöl’de acı bir tecrübeyle karşılaştım. Burada iki konserim iptal edildi. Bingöl’de doğru dürüst 200 kişilik konser verilecek bir kafe de yok aslında. Ama konser verebileceğimiz güzel bir tiyatro sahnesi salonu var. 1-2 defa girişimde bulunduk. Ön iznimizi de aldık. Resmi başvurumuzu yaptık. Direk ‘konseriniz iptal olmuştur’ demiyorlar. Ama ‘salonun başkalarına verildiği’ gerekçesiyle konserimizi iptal ettiler” dedi.

“YAŞANANLAR HEM BİZİM HEM DİNLEYİCİNİN MORALİNİ ETKİLİYOR”

“İnsanlar biletleri sorunca bunlar konsere büyük ilgiyi gördüler” diyen Sevinç, “Böyle olunca başka gerekçelerle konseri iptal ettiler. Birkaç ay sonra yine başvurduk yine böyle gerekçelerle iptal ittiler. Aynı yerde Mikail’in de (Aslan) konserini iptal ettiler. İşte böyle sorunlarla karşılaşıyoruz. Bir konserin iptal edilmesi demek, maddi kısmını geçtik, hiç olmasa bile hem sanatçının hem ekibin hem dinleyicilerin moralini çok kötü ekliyor. Bu sadece yeni bir durum değil, birkaç yıldır bunlar yaşanıyor” şeklinde konuştu.

“KÜRT SANATÇILARI BÜYÜK ALANLARI DOLDURABİLİR”

İmkân verilmesi durumunda Kürt sanatçıların Diyarbakır’da konser alanlarını doldurabileceğini vurgulayan Sevinç, “Bir kapalı spor salonu 1000 ya da 1200 kişiyi alıyor. İmkan verilmesi durumunda elbet ki biz Kürt sanatçıları alanları doldurabiliyoruz. Biz biraz da mekanın kapasitesine göre çalışıyoruz. Diyarbakır’da yeni açılan avlulu, bahçeli yerler var. Ben son iki konserimi oralarda yaptım. Diyelim bu mekanlar 120 kişi alıyorsa çalışmamızı da ona göre yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kerem Sevinç, “Alan daha büyük olursa daha büyük bir çalışma yürütürüz. Onun için biz Kürt sanatçıları elbet büyük alanları doldururuz” diyerek, şunları kaydetti:

“Yıllardır sahnelere çıkıyoruz, sahne çalışmaları yapıyoruz. ‘Sizi daha büyük ve iyi mekanlarda dinlemek istiyoruz’ şeklinde eleştiriler de alıyoruz. Biz illa her alanı her yeri tıka basa dolduruyoruz iddiasında bulunmuyoruz. Ama bundan daha önemli olan bir kere bizim bu dar alan hapsedilmişliğimiz var. Oralara muhtacız durumu yansıtmak istemiyoruz. Durum böyle olunca biz de artık başvuru tenezzülünde bulunmuyoruz.”

“YEREL DEVLETLE KÜSÜZ”

Kürt sanatçı, son olarak kafe ve türkü barlarda konser vermek zorunda kaldıklarını ve “yerel devletle” küs olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Devletin kendisiyle değil, yerel devletle küskünüz. Belediyle ve valilikle… onlar da zaten bizi yok sayıyorlar, görmezden geliyorlar, hiçbir etkinliklerine davet edilmiyoruz, ‘siz de buraların sanatçılarınız, kapılarımızı size açmak istiyoruz’ şeklinde önerileri, istekleri de yok. Bize mesafeliler. Onlar araya bir set örünce biz de bunu görüp ‘ama ileride belki güzel günler olurda daha güzel alanlarda yaparız’ diyerek onları yok sayıyoruz. Bu sefer bizim için asıl oln müzikle buluşmaktır, mekan bizim için araç haline geliyor.”

Kürt müzisyen, “Konserlerimiz iptal olunca düşünce olarak bize yakın, iyi kötü kimliği de oluşmuş bir yerden sonra kafeleri tercih etmek zorunda kalıyoruz. İnsanlar bizi kafelerde görmek istediği için biz kafelerde değiliz aslında. Çünkü kafelerde, müzik yapmanın alt yapısı yok, teknik olarak çok zorlanıyoruz. Bundan dolayı iyi bir sonuç çıkarmada zorlanıyoruz. Durum ondan daha acıdır. Bu sorun arz talep meselesinin biraz da ötesindedir” diye konuştu.