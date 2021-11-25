Politika

Başbakan’dan Manş Denizi’nde boğulan göçmenler için başsağlığı mesajı

Başbakan Mesrur Barzani, “Dün gece Manş Denizi'nde 27 masum canın trajik kaybından dolayı çok üzgünüm” dedi.
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kürdistan Mesrur Barzani Manş Denizi göçmen faciası mesaj

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Manş Denizi'nde yaşanan göçmen faciasıyla ilgili üzüntülerini dile getirdi.

“Dün gece Manş Denizi'nde 27 masum canın trajik kaybından dolayı çok üzgünüm” diyen Başbakan, şu ifadeleri kullandı:

“Kurbanlardan bazıları Kürt gibi görünüyor. Kimliklerini tespit etmek için çalışıyoruz. Düşüncelerimiz aileleriyle birlikte.”

Manş Denizi'nden İngiltere'ye doğru hareket eden bir göçmen botu Fransa'nın Calais kenti yakınlarında battı. Olayda 27 kişi boğularak hayatını kaybetti. 2 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Uluslararası Göç Örgütü, olayın Manş Denizi'nde veri toplamaya başladıkları 2014 yılından bu yana gerçekleşen en ölümlü olay olduğunu belirtti.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ölenler arasında beş kadın ve iki çocuğun da olduğunu duyurdu.

Son haftalarda en az 10 kişinin daha sınırı geçmeye çalışırken öldüğü düşünülüyor.

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