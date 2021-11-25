Rusya'da maden faciası: Can kaybı 52'ye yükseldi

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Rusya'nın Kemerovo bölgesindeki Listvyajnaya kömür madeninde meydana gelen patlamada 6'sı kurtarma görevlisi olmak üzere 52 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), Listvyajnaya kömür madeninde meydana gelen patlamada ön belirlemelere göre, 6'sı kurtarma görevlisi 52 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Başsavcı Yardımcısı Dmitriy Demeşin ise hadisenin bir kıvılcım nedeniyle metan gazının patlaması sonucu gerçekleştiği bilgisini verdi.

Polis, kömür madeninin 47 yaşındaki direktörünü, 59 yaşındaki yardımcısını ve 36 yaşındaki saha sorumlusunu gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişilerin, tehlikeli üretim tesislerinin güvenlik kurallarının ihlaline yol açtığı belirtilen açıklamada, bu ihlalin patlamaya neden olduğu kaydedilerek "Patlama sonucu 4 numaralı sahada, havalandırma rotası dumanla doldu. Bunun sonucunda vardiyada bulunan işçiler boğuldu" ifadelerine yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kazada hayatını kaybedenlerin aileleri için taziye mesajı yayımladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Putin'in, madende devam eden kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesi talimatı verdiğini söyledi.

Rusya'nın bu bölgesinde çok sayıda kömür madeni bulunuyor ve sık sık benzeri ölümcül kazalar yaşanıyor.

Rusya'nın Soruşturma Komitesi, 'güvenlik düzenlemelerinin ihlal edilmesi' suçlamasıyla yangınla ilgili cezai soruşturma başlattı.

Kazanın ardından Acil Durumlar Bakanlığı Başkan Vekili Alexander Chupriyan, Kemerovo'ya hareket edeceğini bildirdi.