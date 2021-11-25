Yaşam

Rusya'da maden faciası: En az 11 ölü

Rusya'ya başkent Moskova'ya 3 bin kilometre mesafedeki Sibirya'nın Kemerovo bölgesinde bir kömür madeninde çıkan yangında en az 11 kişi hayatını kaybetti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Rusya maden faciası Moskova

HABER MERKEZİ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Listvyazhnaya kömür madeninde yaklaşık 250 metre derinlikte yangın çıktığı belirtildi.

Bakanlık, yangın ve oluşan duman nedeniyle madenden 239 kişinin tahliye edildiği bilgisini verdiği açıklamada, en az 11 kişinin öldüğü, dördü kritik, 45 kişinin de yaralandığını aktardı.

46 kişinin içeride halen mahsur kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Maden yöneticileri tarafından Interfax ajansına yapılan açıklamada, madende mahsur kalanları kurtarma faaliyetlerinin patlama tehdidi nedeniyle perşembe öğleden sonra geçici olarak durdurulduğu ve kurtarma ekiplerinin madenden çıkarıldığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kazada hayatını kaybedenlerin aileleri için taziye mesajı yayımladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Putin'in, madende devam eden kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesi talimatı verdiğini söyledi.

Rusya'nın bu bölgesinde çok sayıda kömür madeni bulunuyor ve sık sık benzeri ölümcül kazalar yaşanıyor.

Rusya'nın Soruşturma Komitesi, 'güvenlik düzenlemelerinin ihlal edilmesi' suçlamasıyla yangınla ilgili cezai soruşturma başlattı.

Kazanın ardından Acil Durumlar Bakanlığı Başkan Vekili Alexander Chupriyan, Kemerovo'ya hareket edeceğini bildirdi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv