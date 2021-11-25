Rusya'da maden faciası: En az 11 ölü

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Listvyazhnaya kömür madeninde yaklaşık 250 metre derinlikte yangın çıktığı belirtildi.

Bakanlık, yangın ve oluşan duman nedeniyle madenden 239 kişinin tahliye edildiği bilgisini verdiği açıklamada, en az 11 kişinin öldüğü, dördü kritik, 45 kişinin de yaralandığını aktardı.

46 kişinin içeride halen mahsur kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Maden yöneticileri tarafından Interfax ajansına yapılan açıklamada, madende mahsur kalanları kurtarma faaliyetlerinin patlama tehdidi nedeniyle perşembe öğleden sonra geçici olarak durdurulduğu ve kurtarma ekiplerinin madenden çıkarıldığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kazada hayatını kaybedenlerin aileleri için taziye mesajı yayımladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Putin'in, madende devam eden kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesi talimatı verdiğini söyledi.

Rusya'nın bu bölgesinde çok sayıda kömür madeni bulunuyor ve sık sık benzeri ölümcül kazalar yaşanıyor.

Rusya'nın Soruşturma Komitesi, 'güvenlik düzenlemelerinin ihlal edilmesi' suçlamasıyla yangınla ilgili cezai soruşturma başlattı.

Kazanın ardından Acil Durumlar Bakanlığı Başkan Vekili Alexander Chupriyan, Kemerovo'ya hareket edeceğini bildirdi.