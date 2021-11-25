Politika

Irak'ta oyların elle sayımı tamamlandı

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, 10 Ekim'de yapılan genel seçimlerde sonuçlarına itiraz edilen tüm sandıklardaki oyların elle sayım işleminin tamamlandığını bildirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak ırak seçim Haşdi Şabi

HABER MERKEZİ

Komiserlikten, itiraz edilen sandıklardaki oyların yeniden elle sayımına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, itiraza konu olan tüm seçim sandıklarında elle sayımın tamamlandığı ve sonucun elektronik sistemle gerçekleştirilen sayımla yüzde 100 benzerlik gösterdiği ifade edildi.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimin nihai olmayan sonuçlarına göre sandalye sayısı 48'den 16'ya düşen İran'a yakın Fetih Koalisyonu ile Haşdi Şabi'nin diğer siyasi uzantıları, sonuçlara itiraz ederek farklı illerde bazı sandıklardaki oyların yeniden elle sayımını talep etmişti.

Yüksek Seçim Komiserliği de bu itirazlar üzerine bazı illerdeki oyların yeniden elle sayılmasına karar vermişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv