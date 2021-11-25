Başbakan, Asya Vücut Geliştirme Şampiyonu’nu kabul etti
ERBİL (K24)
Başbakan Mesrur Barzani, başkent Erbil’de Asya Vücut Geliştirme Şampiyonu Hacı Abdusselam Rekani’yi kabul etti.
Rekani, kısa bir süre önce Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta gerçekleştirilen müsabakada Asya Vücut Geliştirme Şampiyonluğunu kazanarak altın madalya elde etmişti.
Görüşmede Rekani’yi tebrik eden Başbakan, kendisine hükümetin desteğini bildirdi.
Başbakan, hükümetin Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm sporcuları desteklediğini ifade etti.