Politika

Başbakan, Asya Vücut Geliştirme Şampiyonu’nu kabul etti

Başbakan Mesrur Barzani, Asya Vücut Geliştirme Şampiyonu Abdusselam Rekani’yi kabul etti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesrur Barzani Abdusselam Rekani

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, başkent Erbil’de Asya Vücut Geliştirme Şampiyonu Hacı Abdusselam Rekani’yi kabul etti.

Rekani, kısa bir süre önce Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta gerçekleştirilen müsabakada Asya Vücut Geliştirme Şampiyonluğunu kazanarak altın madalya elde etmişti.

Görüşmede Rekani’yi tebrik eden Başbakan, kendisine hükümetin desteğini bildirdi.

Başbakan, hükümetin Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm sporcuları desteklediğini ifade etti.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv