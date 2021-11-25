Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19: Son 24 saatte 364 vaka
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 16 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 5 bin 425 Covid-19 testi yapılırken, 364 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 322 kişin sağlığına kavuşurken, 16 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 501 bin 462 Covid-19 testi yapılırken, 373 bin 699 kişide virüs görüldü.
Şimdiye kadar 360 bin 539 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 828 kişi yaşamını yitirdi.
6 bin 332 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.