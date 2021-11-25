Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19: Son 24 saatte 364 vaka

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 16 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 5 bin 425 Covid-19 testi yapılırken, 364 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 322 kişin sağlığına kavuşurken, 16 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 501 bin 462 Covid-19 testi yapılırken, 373 bin 699 kişide virüs görüldü.

Şimdiye kadar 360 bin 539 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 828 kişi yaşamını yitirdi.

6 bin 332 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.