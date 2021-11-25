Başbakan’dan Avrupa’ya mülteci sorunlarına köklü çözüm çağrısı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Belarus ile Polonya sınırında mahsur kalan mülteci sorununu çözmek için herkesi birlikte çalışmaya davet etti.

Almanya’nın Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) ve Die Welt gazetelerine konuşan Başbakan, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Belarus-Polonya sınırında yaşanan krizi öngörmediğini belirterek şunları söyledi:

“Avrupa’ya gitmek isteyenlerin hepsi dar gelirli insanlar değildi, bunların bir kısmı ekonomi durumu iyi, varlıklı kişilerdi. Bunların hepsinin de vizesi var ve havalimanından düzenli ve yasal olarak seyahat ettiler. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) seyahat etmişler, doğrudan Kürdistan Bölgesi’nden Belarus’a gitmemişler.”

Avrupalı yetkililerin Belarus sınırından ülkelerine geçmek isteyen göçmenleri engellemek için bazı önlemler aldığına dikkat çeken Başbakan, kısa ve uzun vadede bu sorunun temel nedenlerini ele almaları için çaba göstermelerini umduğunu söyledi.

Mültecileri kandıran insan kaçakçılarının bütün Avrupa için bir tehdit olduğunu vurgulayan Başbakan, “İnsanlarımızı yasa dışı yollarla Avrupa'ya götürmeye çalışan ve onları bu tehlikeli yolculuk için aldatan suç şebekeleriyle mücadele etmek için desteğe ihtiyacımız var. Bunlar sadece Kürdistan Bölgesi'nin güvenliği için değil, tüm Avrupa ülkeleri için bir tehdittir" dedi.

Almanya ve genel olarak bütün Avrupa ülkelerine mülteci krizini çözmek için daha fazla çalışma ve Irak’a yönelik yardımları arttırma çağrısı yapan Başbakan, Irak'ın zengin bir ülke olduğunu ve mali yardıma ve servete ihtiyacı olmadığını, ancak yolsuzlukla mücadele için reform desteğine büyük ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Başbakan son olarak, ABD'nin Irak'tan çekilmesinin ardından ortaya çıkacak olan durumun ülkeyi yıkılma sürecine götüreceğini ifade ederek, “Avrupalı ülkeler bilsinler ki ABD çekildiğinde Irak’ı Iraklılara bırakmayacak. Bizimle değer ve ortak çıkarı bir olmayan güçlere Irak’ı bırakacak” ifadelerini kullandı.