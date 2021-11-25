Belarus’tan göçmenleri taşıyan 2 uçak daha Erbil’e geliyor
ERBİL (K24)
Belarus-Polonya sınırında mahsur kalan göçmenlerden 2 grup daha Kürdistan Bölgesi’ne gelmek üzere yola çıktı.
K24’ün edindiği bilgiye göre, 1 ayı aşkın süredir Belarus-Polonya sınırında mahsur kalan göçmenlerden 2 grup daha gece saatlerinde başkent Erbil’e varacak.
Göçmenleri taşıyan uçaklardan birinin gece 02:00 sularında, diğerinin ise sabah 07:00 sularında Erbil Uluslararası Havalimanı’nda olacağı bildirildi.
Göçmenlerin sayısına ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılmadı.
Geçtiğimiz günlerde de Belarus’un başkenti Minsk’ten yola çıkan 431 kişilik göçmen kafilesi Erbil’e gelmişti.