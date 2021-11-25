Politika

Belarus’tan göçmenleri taşıyan 2 uçak daha Erbil’e geliyor

1 ayı aşkın süredir Belarus-Polonya sınırında mahsur kalan göçmenlerden 2 grup daha ilerleyen saatlerde başkent Erbil’e varacak.
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dünya Belarus Minsk Polonya Erbil göçmen

ERBİL (K24)

Belarus-Polonya sınırında mahsur kalan göçmenlerden 2 grup daha Kürdistan Bölgesi’ne gelmek üzere yola çıktı.

K24’ün edindiği bilgiye göre, 1 ayı aşkın süredir Belarus-Polonya sınırında mahsur kalan göçmenlerden 2 grup daha gece saatlerinde başkent Erbil’e varacak.

Göçmenleri taşıyan uçaklardan birinin gece 02:00 sularında, diğerinin ise sabah 07:00 sularında Erbil Uluslararası Havalimanı’nda olacağı bildirildi.

Göçmenlerin sayısına ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılmadı.

Geçtiğimiz günlerde de Belarus’un başkenti Minsk’ten yola çıkan 431 kişilik göçmen kafilesi Erbil’e gelmişti.

 

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