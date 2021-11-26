Politika

Göçmenlerin Belarus’tan Erbil’e dönüşü sürüyor

Bir ayı aşkın süredir Belarus-Polonya sınırında mahsur kalan göçmenlerden 430’u daha sabah saatlerinde başkent Erbil’e vardı.
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kürdistan Kürdistan Bölgesi Erbil göçmen Belarus Minsk

ERBİL (K24)

K24 muhabiri, gece saatlerinde 176 göçmenin Kürdistan Bölgesi’ne döndüğünü ve 700’den fazla göçmenin de dönmek için kayıt yaptırdığını aktardı.

Muhabirimiz, 176 göçmenin dönüşünün ardından sabah saatlerinde 430 kişinin daha Erbil’e vardığını söyledi.

K24’e konuşan Ranya’dan bir göçmen ise Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne teşekkür ederek, “İnsan hakları ve eşitlikle ilgili söylenenlerin tümü yalan, göçmenler işkenceye maruz kalıyor” dedi

Kürdistan Bölgesi’ne dönebildiği için mutlu olduğunu ifade eden göçmen, hükümetten sınırda kalan diğer göçmenlerin dönüşü konusunda yardım istedi.

“Davulun sesi uzaktan hoş geliyor, orada tam bir facia yaşanıyor” diyen göçmen, kimsenin gitmemesi gerektiğini vurguladı.

Göçmenlerin soğukta ölüm kalım mücadelesi verdiğini belirten Kürt göçmen, Belarus polisinin göçmenlere işkence yaptığını ifade etti.

K24’e konuşan bir diğer göçmen ise “Umarım kimse kaçakçıların yalanlarına kanmaz ve onların tuzaklarına düşmez” dedi.

Geçtiğimiz günlerde de Belarus’un başkenti Minsk’ten yola çıkan 431 kişilik göçmen kafilesi Erbil’e gelmişti.

 

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