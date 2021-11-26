‘Afgan kızı’ Gula İtalya'da

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İtalya Başbakanlığı, 1985 yılında Peşaver'deki bir mülteci kampında henüz genç bir kız iken Fotoğrafçı Steve McCurry tarafından çekilen fotoğrafının National Geographic dergisinde kapak olmasıyla ün kazanan "Afgan Kızı" Şarbat Gula'nın ülkesi Afganistan'dan tahliye programı çerçevesinde ayrılarak İtalya'ya geldiğini açıkladı.

Açıklamada, ağustosta yaşanan olaylardan sonra Gula'nın ülkesini terk etmek üzere yaptığı yardım talebine yanıt olarak, İtalya Başbakanlığının, Afgan vatandaşları için yürürlükte olan tahliye, kabul ve entegrasyon programı çerçevesinde, "Afgan Kızı"nın İtalya'ya seyahatini ayarladığı ve Roma'ya ulaşmasını sağladığı vurgulandı.

2016'da sahte kimlikle yakalanan Gula, Pakistan'dan sınır dışı edilerek Afganistan'a gönderilmişti.

Ağustos ayında Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından eylül başlarında İtalya bir tahliye programı başlatmış, beş bin kişi İtalya'ya getirilmişti.

Roma bu ayın başında Afganistan'ın ilk kadın baş savcısı Maria Başir'e İtalyan vatandaşlığı verdiğini açıkladı.

"AFGAN KIZI"NIN HİKAYESİ

Meşhur fotoğraf çekildiğinde 13 yaşında olan Gula'nın hikayesi, Sovyetler Birliği ve Afganistan arasındaki savaş sırasında öksüz kalmasıyla başladı.

Hemen herkesi etkileyen fotoğraftaki kızın kim olduğu uzun süre bulunamadı. 2002 yılına gelindiğinde fotoğrafı çeken McCurry'nin de aralarında bulunduğu bir National Geographic ekibi, Gula'yı bulabilmek için Afganistan'a gitti. Ekip, Afganistan'ın ücra bir bölgesinde Gula'ya ulaşmayı başardı.