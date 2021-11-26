Bağdat’ta alarm: Emniyet güçleri teyakkuzda

ERBİL (K24)

10 Ekim’de yapılan Irak seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili gerilim devam ediyor.

Bir emniyet kaynağının televizyon kanallarına verdiği bilgiye göre, başkent Bağdat’ta özellikle Yeşil Bölge çevresinde olası bir yasadışı gösteriyi engellemek için alarm durumuna geçildi.

Irak Yüksek Seçim Komisyonu dün 10 Ekim'de yapılan genel seçimlerde sonuçlarına itiraz edilen tüm sandıklardaki oyların elle sayım işleminin tamamlandığını bildirmişti.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, itiraza konu olan tüm seçim sandıklarında elle sayımın tamamlandığı ve sonucun elektronik sistemle gerçekleştirilen sayımla yüzde 100 benzerlik gösterdiği ifade edilmişti.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimin sonuçlarına göre sandalye sayısı 48'den 16'ya düşen İran'a yakın Fetih Koalisyonu ile Haşdi Şabi'nin diğer siyasi uzantıları, sonuçlara itiraz ederek farklı illerde bazı sandıklardaki oyların yeniden elle sayımını talep etmişti.

Yüksek Seçim Komisyonu da bu itirazlar üzerine bazı illerdeki oyların yeniden elle sayılmasına karar vermişti.

Özellikle seçimlerde yenilgi yaşayan tarafların destekçileri sonuçları protesto etmek için gösteriler düzenliyor.