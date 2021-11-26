Fransa’dan Johnson’a tepki: Görüşmeler iptal edildi

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Fransa İçişleri Bakanı, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Fransa'ya Manş Denizini geçen göçmenleri geri alma çağrısının ardından, İngiliz mevkidaşı Priti Patel ile görüşmelere son verdi.

FDarmanin Manş Denizi'nde 27 göçmenin ölmesinin ardından tırmanan siyasi gerilimde ülkesinin Johnson'ın yazdığı mektuptan hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Darmanin "Mektubun kamuoyuna açıklanması durumu daha da kötüleştirdi" dedi.

Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, "İngiltere Başbakanı'nın kamuya açık mektubunu kabul edilemez ve ortaklar arasındaki görüşmelere aykırı buluyoruz. Dolayısıyla Priti Patel artık davetli değil" dedi.

İNGİLTERE’DEN GÖÇMENLERİ DURDURMAK İÇİN 5 MADDELİK PLAN

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Manş Denizi'nde 27 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından göç kriziyle başa çıkmak için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a 5 maddelik planın yer aldığı mektup gönderdi.

Johnson mektubunda, göçmenleri taşıyan bot ve teknelerin Fransa'dan ayrılmasını önlemek için ortak devriye ve iade anlaşmasını içeren planın geçişler üzerinde 'anında önemli bir etkisi' olacağını savundu.

İnsan kaçakçılığı yapan suç çetelerinin işlerine balta vuracağını öne sürdüğü planın Fransa'nın da çıkarına olacağını kaydeden Johnson'ın mektubundaki maddeler şöyle sıralandı:

"Daha fazla teknenin Fransız sahillerinden ayrılmasını önlemek için ortak devriyeler icra edilmesi, radar gibi daha gelişmiş teknolojilerin kullanılması, ülkelerin birbirinin karasularında karşılıklı deniz devriyesi ve havadan gözetleme yapabilmesi, Manş Denizi'nin her iki tarafında daha fazla gözaltı ve soruşturma yapabilmek için gerçek zamanlı istihbarat paylaşımı, İngiltere-AB iade anlaşmasının yanı sıra Fransa ile de ikili bir iade anlaşması üzerinde acil çalışma."

İadelerin hızlı bir şekilde yapılması durumunda 'insanların hayatlarını insan tacirlerine teslim etmelerinin önemli ölçüde azalacağını' savunan İngiltere Başbakanı, "Bu adımları atarak ve mevcut işbirliğimizi geliştirerek yasa dışı göçle mücadele edebileceğimize ve dün gördüğümüz yıkıcı kayıpları daha fazla ailenin yaşamasını engelleyebileceğimize eminim" dedi.

Manş Denizi'nden İngiltere'ye doğru hareket eden bir göçmen botunun Fransa'nın Calais kenti yakınlarında batması sonucu 27 kişi boğularak hayatını kaybetmişti.

Son haftalarda en az 10 kişinin daha sınırı geçmeye çalışırken öldüğü düşünülüyor.