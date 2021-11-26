Barcelona Başkanı: Bayern Münih’i yenmemiz bir mucize olacak

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Barcelona Başkanı Joan Laporta, kulübünün 8 Aralık'ta Şampiyonlar Ligi grup maçında Bayern Münih'i yeneceğine inanıyor.

Xavi'nin, teknik direktör olarak Barcelona'nın başına geçmesinin ardından rakipleri tarafından daha fazla saygı duyulan bir takım olduklarının altını çizen Laporta, Allianz Arena'da "mucize" bir galibiyet alacaklarını düşünüyor.

Barcelona, Alman ekibini yenmeden de Şampiyonlar Ligi grubundan çıkabilir, ancak Münih'i yenmek; Benfica ile Dinamo Kiev arasındaki maçta ne olursa olsun kesin olarak gruptan çıkmak anlamına geliyor.

Joan Laporta, AS'a verdiği demeçte şu şekilde konuştu:

"Bayern'i yenebiliriz. Kabul ediyorum ki Barcelona'nın yenmesi bir mucize olacak, ama yine de kazanacağımıza inanıyorum.

Xavi çok motive ve güçlü bir hoca. Umarım bizim için her şey yolunda gider. Bence, Xavi'nin gelişiyle rakiplerimiz bize daha fazla saygı duyuyor. Tekrardan bazı şeyleri başarabileceğimizi biliyorlar."

Barcelona, sezonun başlarında Camp Nou'da Bayern Münih'e 3-0 yenildi. La Liga'da yedinci sırada bulunan İspanyol temsilcisi, genel standartlarının altında bir sezon geçiriyor.

Ayrıca 2020'de Bayern Münih'e karşı aldıkları 8-2'lik ezici mağlubiyetin izlerini hâlâ taşıyan Barcelona, rakip taraftarlar önünde kazanarak bu yenilginin hüsranını silmek istiyor.

Bununla birlikte Bayern Münih, grupta liderliği garantiledi ve sakatlık riskine girmemek için maça as oyuncularıyla başlamayabilir.

Barcelona, Bayern Münih'i yenerse Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalacak, Allianz Arena'da berabere kalırlarsa veya yenilirse; Benfica'nın Dinamo Kiev ile berabere kalması veya yenilmesi gerekecek.