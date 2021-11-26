İsrail Başbakanı: Yeni varyant nedeniyle OHAL ilan etmenin eşiğindeyiz

HABER MERKEZİ

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, yeni tip coronavirüsün (Covid-19) yeni keşfedilen varyantıyla nasıl mücadele edileceğine ilişkin bugün Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz ve uzmanlardan oluşan bir grup ile toplantı düzenledi.

Söz konusu yeni varyantın Delta varyantından daha bulaşıcı olduğunu söyleyerek, "Olağanüstü hal (OHAL) ilan etmenin eşiğindeyiz. Ana prensibimiz hızlı, kararlı ve güçlü bir şekilde hareket etmektir” ifadelerini kullandı.

İsrail, Malavi’den dönen bir kişide mutasyona uğramış yeni varyantı tespit etmişti.

Tel Aviv, dün vatandaşlarının Güney Afrika’ya seyahat etmesini ve bölgeden gelen yabancıların ülkeye girişini yasakladığını duyurmuştu.

ÇOK SAYIDA ÜLKEDEN GÜNEY AFRİKA’YA UÇUŞLARA SINIRLAMA

Güney Afrika'da çok sayıda mutasyona uğradığı belirtilen ve bu nedenle bulaş riskinin yüksek olmasından endişe edilen "B.1.1.529" kodlu yeni tür coronavirüs, dünyayı alarma geçirdi.

Ülkeler art arta seyahat kısıtlaması kararları alırken Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, Perşembe günü 22 vakada bu varyantın tespit edildiğini belirterek başka vakaların da olabileceğine dikkat çekti. Ensitüsü, virüsün genetik yapısını anlamak için varyantın genom analizinin sürdüğünü belirtti.

Varyantla ilgili endişenin artması üzerine aralarında Almanya ve İngiltere’nin de olduğu çok sayıda ülke Güney Afrika ve komşu ülkeleriyle uçuşlarını sınırlandırdı.

AB’DEN GÜNEY AFRİKA TAVSİYESİ

AB Komisyonu da Güney Afrika'daki varyant nedeniyle Birlik üyelerine Güney Afrika'dan uçuşların sınırlandırılmasını tavsiye etti.

Komisyon, yeni varyant nedeniyle AB'nin tamamında güney Afrika ülkeleriyle uçuşların en aza indirilmesi kararı alınmasını istedi.

AB'nin tavsiyesi sonrası Avusturya ve İtalya da Güney Afrika'dan uçuşlarını sınırlandırdı.