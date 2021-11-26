Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde coronavirüs salgınında son durum

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalardaki düşüş sürüyor.
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kürdistan coronavirüs Covid-19

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 5 bin 865 Covid-19 testi yapılırken, 468 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 529 kişi sağlığına kavuşurken, 12 kişi yaşamını yitirdi. Son 1 günde en çok can kaybı ve vaka Duhok’ta görüldü.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 508 bin 327 Covid-19 testi yapılırken, 374 bin 167 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 361 bin 68 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 840 kişi yaşamını yitirdi.

6 bin 259 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.

 

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