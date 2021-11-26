Sağlık

Fransa 7 ülkeye sınırlarını kapattı

Fransa, yeni tip coronavirüsün (Covid-19) B.1.1.529 varyantının görüldüğü 7 Afrika ülkesine yapılan uçuşları askıya aldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Fransa Afrika Yeni varyant

HABER MERKEZİ

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, yeni varyantın görüldüğü Güney Afrika, Lesoto, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya ve Eswatini'den Fransa'ya yapılan uçuşların en az 48 saat süreyle askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca son 14 günde bu ülkelerden gelen yolculardan yetkililere bildirimde bulunmaları ve Covid-19 testi yaptırmaları istendiği kaydedildi.

Fransa'nın komşu ülkesi Belçika'da bir kişide, bugün Kovid-19'un ilk kez Güney Afrika'da tespit edilen B.1.1.529 varyantı tespit edilmişti.

YENİ VARYANT

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da rastlanan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyantı, küresel düzeyde endişeye neden oldu.

Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, bu yeni varyant üzerinde araştırmalara başlandığını ve mevcut aşıda yeni bir ayarlama gerekip gerekmediğini tespit etmek için de 2 hafta içinde laboratuvar verisi beklediğini bildirmişti.

Türkiye, yeni varyant henüz tespit edilmeden önce 15 Kasım'dan itibaren Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv