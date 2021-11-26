İran, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın suyunu kesiyor

ERBİL (K24)

İran’ın Kürdistan Bölgesi ve Irak’a akan suları kesmesinin Kürdistan Bölgesi’nin su kaynaklarının bir kısmını olumsuz etkileyeceği kaydedilirken, özellikle de Halepçe ve Germiyan’da tarım faaliyetlerinin zarar göreceği belirtiliyor.

İran’dan Kürdistan Bölgesi ve Irak’a akan tüm su kaynaklarının kesilmesi Kürdistan Bölgesi’nin bir kısmını etkileyeceği görülürken, Kürdistan Bölgesi Su Kaynakları Müdürü Ari Ahmed, İran’ın su kaynaklarını kapatmasının tüm Kürdistan Bölgesi’ni etkilemeyeceğini söyledi.

K24’e konuşan Ahmed, sorunun Halepçe ve Germiyan’ın bir kısmını etkileyeceğini belirterek, söz konusu bölgelerdeki tarım arazilerinde sulama faaliyetlerinin zarar göreceğini bildirdi.

Kürdistan Parlamentosu Şehircilik Komisyonu Üyesi Nizar Mela Gaffar ise, İran’ın su kaynaklarını kesmesi durumunda yaşanacak krizle ilgili Şehircilik Bakanlığı’na bazı öneriler sunacaklarını belirtti.

Gaffar, Su kaynaklarının korunmasına yönelik bir projelerinin olduğunu ifade etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin büyük ve küçük barajların inşasına yönelik ciddi planları gündemdeyken, projelerin hayata geçmesiyle su ve sulama sorunlarının sonlanması bekleniyor.

Hükümetin master planına göre, önümüzdeki yıllarda Kürdistan Bölgesi’nde 240 barajın inşa edilmesi öngörülüyor.

Şuan Kürdistan Bölgesi’nde 17 baraj bulunuyor.