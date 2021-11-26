ABD ve AB’den yeni Covid-19 varyantı nedeniyle bazı Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması

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ABD, yeni tip coronavirüsün (Covid-19) yeni varyantı nedeniyle Güney Afrika ve 7 Afrika ülkesine pazartesiden itibaren seyahat kısıtlaması uygulayacak.

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni Covid-19 varyantına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Danışmanlarının kendisine bu varyanta karşı bir an önce harekete geçme tavsiyesi verdiğini belirten Biden, pazartesiden itibaren Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesotho, Esvatini, Mozambik ve Malavi'ye seyahat kısıtlaması uygulanacağını bildirdi.

Söz konusu kısıtlama kapsamında ABD vatandaşı ya da oturum sahibi olmayan kişiler bu ülkelerden ABD'ye seyahat edemeyecek.

AB'DEN BAZI AFRİKA ÜLKELERİNE SEYAHAT KISITLAMASI

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, yeni tip coronavirüsün B.1.1.529 varyantının görüldüğü 7 Afrika ülkesinden seyahatleri durdurmaya karar verdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Baş Sözcüsü Eric Mamer, sosyal medya hesabından, AB ülkelerin, Botsvana, Esvatini, Lesotho, Mozambik, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve'ye seyahatlere kısıtlama getirilmesi kararı aldıklarını açıkladı.

Mamer, hali hazırda söz konusu ülkelerden AB ülkelerine gelmekte olan yolculara test, karantina ve temas takibi yapılmasının önemine dikkati çekti.

YENİ VARYANT

Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

Türkiye, yeni varyant henüz tespit edilmeden önce 15 Kasım'dan itibaren Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.

Bugün, söz konusu yeni varyantın Belçika'da da bir kişide görüldüğü açıklanmıştı.